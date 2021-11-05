Свыше 200 горняков эвакуированы из-за крупного пожара на шахте в Кемеровской области

На шахте «Таштагольская», расположенной в Кемеровской области, случился пожар. На тот момент, по словам знакомого с ситуацией источника, в забое было около 225 горняков, из них около 6 — на аварийном участке.

По его словам, в инциденте обошлось без пострадавших, сообщает ТАСС. Позже информацию о пожаре подтвердил Ростехнадзор. Там отметили, что на шахте эвакуируют 229 горняков, а РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ передали, что на момент инцидента под землей было около 230 рабочих. На место происшествия прибыли отделения горноспасателей. На данный момент причина пожара неизвестна, однако одна из версий гласит, что это случилось из-за нарушения технологического процесса. К 15.40 очаг задымления ликвидирован. Напомним, 4 ноября в Нижнем Тагиле во всех районах города произошло очередное массовое «минирование» торговых центров. После проверочных мероприятий выяснилось, что никакой угрозы не было. Опасности не было: лжеминирование ТЦ прошло в Нижнем Тагиле

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