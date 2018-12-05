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10 лет колонии грозит напавшим на разносчицу пенсий тагильчанам
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 лет колонии грозит напавшим на разносчицу пенсий тагильчанам

Сегодня, 19:04ПроисшествияФото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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