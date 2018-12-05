10 лет колонии грозит напавшим на разносчицу пенсий тагильчанам

В суде рассматривается дело двух 26-летних тагильчан, которые напали на разносчицу пенсий. Возбуждено дело по статье УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц». Злоумышленникам может грозить до десяти лет колонии, информирует пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, что 6 июля 2018 года на улице Зари, 42, двумя мужчинами было совершенно нападение на женщину, разносившую пенсии. Грабители распылили слезоточивый газ в подъезде жилого дома, затем попытались выхватить сумку с пенсиями. Пострадавшей удалось убежать.