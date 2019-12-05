В Нижнем Тагиле умер водитель «Хендая», попавший в ДТП минувшим вечером

Авария произошла в вечернее время 4 декабря. 18-летний автомобилист со стажем вождения два месяца следуя со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Красноармейской у дома № 7 на улице Космонавтов не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения.