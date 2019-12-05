В Нижнем Тагиле умер водитель «Хендая», попавший в ДТП минувшим вечером
Сегодня, 10:47ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Водитель автомобиля «Хендай Акцент», попавший в ДТП на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, скончался спустя два часа, сообщает одел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла в вечернее время 4 декабря. 18-летний автомобилист со стажем вождения два месяца следуя со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Красноармейской у дома № 7 на улице Космонавтов не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения.
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Водитель получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение. Однако спасти его не удалось, он скончался спустя два часа.
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