Тройное ДТП с пострадавшими произошло на трассе Екатеринбург-Серов

Днём 6 января на трассе Екатеринбург-Серов, недалеко от посёлка Большая Лая, произошло столкновение автомобилей KIA, ВАЗ-2199 и автобуса №509. На видеозаписи, присланной очевидцами аварии в сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)», видно, что на месте столкновения находятся карета скорой помощи и пожарная машина.