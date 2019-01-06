Тройное ДТП с пострадавшими произошло на трассе Екатеринбург-Серов
Сегодня, 15:15ПроисшествияФото: Скриншот из видео «Екатеринбург-Серов (Online)»/ vk.com/ekb.serov
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На 158-ом километре трассы Екатеринбург-Серов произошла авария с участием трёх транспортных средств - двух легковых автомобилей и одного автобуса. По информации очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.
Днём 6 января на трассе Екатеринбург-Серов, недалеко от посёлка Большая Лая, произошло столкновение автомобилей KIA, ВАЗ-2199 и автобуса №509. На видеозаписи, присланной очевидцами аварии в сообщество «Екатеринбург-Серов (Online)», видно, что на месте столкновения находятся карета скорой помощи и пожарная машина.
Видео
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Видео: Cообщество «Екатеринбург-Серов (Online)», vk.com/ekb.serov
О числе пострадавших и состоянии их здоровья, на данный момент, нет никакой информации. Причины ДТП и виновных позже установят правоохранительные органы.
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