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Новый 2019 год
Тройное ДТП с пострадавшими произошло на трассе Екатеринбург-Серов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тройное ДТП с пострадавшими произошло на трассе Екатеринбург-Серов

Сегодня, 15:15ПроисшествияФото: Скриншот из видео «Екатеринбург-Серов (Online)»/ vk.com/ekb.serov
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