Под Нижним Тагилом прицеп грузовика «сбежал» на обочину во время движения

Напомним, 4 января в Нижнем Тагиле в результате ДТП автомобиль вынесло на трамвайные пути. Женщина за рулем «Хонды» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновением со встречным автомобилем. В аварии никто не пострадал.