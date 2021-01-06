Под Нижним Тагилом прицеп грузовика «сбежал» на обочину во время движения

ДТП произошло в районе Малой Лаи, напротив кафе «У Сахила», сообщают подписчики группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».
В отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали, что водитель справился своими силами. Помощь сотрудников не потребовалась.
Напомним, 4 января в Нижнем Тагиле в результате ДТП автомобиль вынесло на трамвайные пути. Женщина за рулем «Хонды» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновением со встречным автомобилем. В аварии никто не пострадал.