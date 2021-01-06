Под Нижним Тагилом прицеп грузовика «сбежал» на обочину во время движения

Под Нижним Тагилом прицеп грузовика «сбежал» на обочину во время движения

Вчера, 20:51ПроисшествияPhoto: группа «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте»
Под Нижним Тагилом на Серовском тракте прицеп грузовика оказался в кювете из-за заноса.

ДТП произошло в районе Малой Лаи, напротив кафе «У Сахила», сообщают подписчики группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».

В отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали, что водитель справился своими силами. Помощь сотрудников не потребовалась.

Напомним, 4 января в Нижнем Тагиле в результате ДТП автомобиль вынесло на трамвайные пути. Женщина за рулем «Хонды» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновением со встречным автомобилем. В аварии никто не пострадал.

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