Под Нижним Тагилом прицеп грузовика «сбежал» на обочину во время движения

Под Нижним Тагилом на Серовском тракте прицеп грузовика оказался в кювете из-за заноса.

ДТП произошло в районе Малой Лаи, напротив кафе «У Сахила», сообщают подписчики группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте». В отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали, что водитель справился своими силами. Помощь сотрудников не потребовалась. Напомним, 4 января в Нижнем Тагиле в результате ДТП автомобиль вынесло на трамвайные пути. Женщина за рулем «Хонды» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновением со встречным автомобилем. В аварии никто не пострадал. В Нижнем Тагиле на ГГМ автомобиль столкнулся с другим и вылетел на трамвайные пути

