В Свердловской области пропавший почти месяц назад вахтовик найден мертвым

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжаются поиски пожилой женщины, пропавшей 25 декабря. 24 декабря пенсионерка ушла из дома и вернулась 25 декабря, в три часа ночи. В этот же день она вновь покинула дом. С того момента ее местонахождение неизвестно.