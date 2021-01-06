В Свердловской области пропавший почти месяц назад вахтовик найден мертвым

В Свердловской области пропавший почти месяц назад вахтовик найден мертвым

Вчера, 19:02ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Краснотурьинске найден мертвым Станислав Зеленцов, приехавший в город на работу. Его искали почти месяц.

Погибший 1991 года рождения приехал в Краснотурьинск на заработки вахтовым методом. Мужчина уроженец поселка Новый Камышловского района Свердловской области. Он пропал 9 декабря 2020 года, сообщает 96.ru.

Photo:ПО «Лиза Алерт»

В поисковом отряде и в правоохранительных органах отказались комментировать произошедшее.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжаются поиски пожилой женщины, пропавшей 25 декабря. 24 декабря пенсионерка ушла из дома и вернулась 25 декабря, в три часа ночи. В этот же день она вновь покинула дом. С того момента ее местонахождение неизвестно.

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