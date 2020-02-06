В Екатеринбурге из здания «Высоцкого» эвакуировали 500 человек
Сегодня, 19:07ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге из здания «Высоцкого» эвакуировали 500 человек из-за задымления, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В здании бизнес-центра произошло задымление, причиной которого, стало короткое замыкание в электрощитке. Возгорание удалось потушить сотрудникам центра до прибытия пожарных. Площадь возгорания составила 1 кв. метр. Люди, находившиеся в здании, покинули его самостоятельно. На место выезжали 26 единиц пожарной техники, 76 человек.
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