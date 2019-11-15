В Екатеринбурге на крыше «Высоцкого» появится бассейн «как в Сингапуре»

Совладелец небоскреба Андрей Гавриловский рассказал, что рабочие соберут два этажа металлоконструкций, работы завершатся до лета 2020 года. Строительство вертолетной площадки, по его словам, отменилось по экономическим причинам.

В Сингапуре есть отель, который называют лодкой, на крыше которого находится переливной бассейн… Так что я давно вынашивал идею с бассейном, но не знал, как ее лучше реализовать. Теперь все сошлось,поделился Гавриловский.

В ширину бассейн будет три-четыре метра, а в длину — 50 метров. Он будет двухуровневым, вода непрерывно будет выливаться из первой части, создавая при этом ощущение, что бассейн не имеет краев.