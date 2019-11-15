В Екатеринбурге на крыше «Высоцкого» появится бассейн «как в Сингапуре»
На крыше «Высоцкого» в Екатеринбурге планируют построить большой открытый бассейн вместо запланированной ране вертолетной площадки, сообщает портал Е1.
Совладелец небоскреба Андрей Гавриловский рассказал, что рабочие соберут два этажа металлоконструкций, работы завершатся до лета 2020 года. Строительство вертолетной площадки, по его словам, отменилось по экономическим причинам.
В Сингапуре есть отель, который называют лодкой, на крыше которого находится переливной бассейн… Так что я давно вынашивал идею с бассейном, но не знал, как ее лучше реализовать. Теперь все сошлось,поделился Гавриловский.
В ширину бассейн будет три-четыре метра, а в длину — 50 метров. Он будет двухуровневым, вода непрерывно будет выливаться из первой части, создавая при этом ощущение, что бассейн не имеет краев.
В зимнее время вода в бассейне будет прогреваться до 40 градусов, что позволит гостям сделать фотографии на фоне заснеженного Екатеринбурга, находясь в воде. Также планируется строительство бань с панорамными окнами.