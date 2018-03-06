Скандал в детсаду Челябинска: воспитатель обзывает детей и запирает в темной комнате

Мамы и папы этих детей говорят, что воспитательница детского сада применяет недопустимые методы воспитания в отношении детей. Детей за непослушание заставляли мыть полы или называли обидными словами, воспитатель могла запереть ребенка в темной комнате. Один раз воспитательница заставила малыша съесть собственную рвоту после того, как его вырвало за обедом.