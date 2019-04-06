Житель Екатеринбурга обвинил в избиении 12 судебных приставов
Екатеринбуржец обвинил в своем избиении 12 судебных приставов, напавших на него на парковке в аэропорту Кольцово, пишет портал Е1.
Житель Екатеринбурга Илья выезжал с парковки аэропорта Кольцово, попутно с ним двигался автомобиль судебных приставов, машины не смогли разъехаться и произошло легкое столкновение. В этот момент из фургона, по словам потерпевшего, выбежали 12 человек и напали на него.
«Газель» остановилась, из нее выскочили около 12 бойцов и начали бить меня, даже поговорить не пытались. Мне скрутили руки и забросили в «Газель» на пол,рассказал Илья.
Приставы пытались сдать мужчину в полицию на территории аэропорта, однако правоохранители сообщили, что парковка не находится в зоне их ведения. После того, как Илью отпустили, он написал заявление в следственный комитет.
В СК данную информацию подтвердили и пояснили, что по заявлению организована доследственная проверка.
В службе судебных приставов также факт конфликта не стали отрицать, однако пояснили, что водитель сам спровоцировал конфликт. После столкновения автомобилей мужчина выбежал на улицу, агрессивно себя вел, кричал. Судебным приставам пришлось сдать его в полицию.