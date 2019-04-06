Житель Екатеринбурга обвинил в избиении 12 судебных приставов

Житель Екатеринбурга Илья выезжал с парковки аэропорта Кольцово, попутно с ним двигался автомобиль судебных приставов, машины не смогли разъехаться и произошло легкое столкновение. В этот момент из фургона, по словам потерпевшего, выбежали 12 человек и напали на него.

«Газель» остановилась, из нее выскочили около 12 бойцов и начали бить меня, даже поговорить не пытались. Мне скрутили руки и забросили в «Газель» на пол,рассказал Илья.

Приставы пытались сдать мужчину в полицию на территории аэропорта, однако правоохранители сообщили, что парковка не находится в зоне их ведения. После того, как Илью отпустили, он написал заявление в следственный комитет.

В СК данную информацию подтвердили и пояснили, что по заявлению организована доследственная проверка.