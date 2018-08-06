82 человека погибли в результате землетрясения в Индонезии

Первое землетрясение произошло в 20:00 по местному времени.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,6. Землетрясение послужило причиной цунами, высота которого достигла 70 сантиметров.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии, в результате землетрясения на острове Ломбок погибли 82 человека. Тысячи человек были эвакуированы в более безопасные места.

В посольстве Российской Федерации в Джакарте нет данных о погибших в результате стихийного бедствия россиянах.

Видео Видео: euronews.com