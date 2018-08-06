82 человека погибли в результате землетрясения в Индонезии

5 августа 2018 года в Индонезии произошло землетрясение. Подземные толчки случились дважды с разницей в один час.
Первое землетрясение произошло в 20:00 по местному времени.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,6. Землетрясение послужило причиной цунами, высота которого достигла 70 сантиметров.
По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии, в результате землетрясения на острове Ломбок погибли 82 человека. Тысячи человек были эвакуированы в более безопасные места.
В посольстве Российской Федерации в Джакарте нет данных о погибших в результате стихийного бедствия россиянах.
Информации о пострадавших [от местных властей] мы не получали, поддерживаем связь с туристами, находящимися на этих курортных островах, сообщил представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.