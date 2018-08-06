Убийство раскрыто в Чкаловском районе Екатеринбурга по горячим следам

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Правоохранительные органы Екатеринбурга задержали обвиняемого в совершении убийства в Чкаловском районе 1 августа.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Следственное управление СК России по Свердловской области
1 августа около 21:00 в Чкаловском районе Екатеринбурга по адресу улица Патриотов 57-летний мужчина был убит ножевым ранением в грудь. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Органами Следственного комитета совместно с уголовным розыском было организовано расследование, в ходе которого был установлен подозреваемый. Им оказался ранее не судимый сосед погибшего 1949 года рождения.
На основании имеющихся доказательств мужчине предъявлено обвинение в убийстве, предусматривающее наказание до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый свою вину отрицает.
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По данному делу продолжается расследование, в отношении задержанного планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы.
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