Убийство раскрыто в Чкаловском районе Екатеринбурга по горячим следам

1 августа около 21:00 в Чкаловском районе Екатеринбурга по адресу улица Патриотов 57-летний мужчина был убит ножевым ранением в грудь. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Органами Следственного комитета совместно с уголовным розыском было организовано расследование, в ходе которого был установлен подозреваемый. Им оказался ранее не судимый сосед погибшего 1949 года рождения.

На основании имеющихся доказательств мужчине предъявлено обвинение в убийстве, предусматривающее наказание до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый свою вину отрицает.