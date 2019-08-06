В Каменске-Уральском пенсионер ранил мужчину ножом во время драки
Сегодня, 21:55ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Конфликт произошёл 6 августа между 60-летним и 30-летним мужчинами. После словесной перепалки ссора переросла в драку, а потом и в поножовщину, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург».
Инцидент произошёл на улице Калинина. По информации очевидцев, вначале мужчины избивали друг друга, затем пенсионер взял нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где медики поставили ему диагноз «непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки». Сообщается, что жизни мужчины ничего не угрожает.
В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. Сутками ранее в Каменске-Уральском произошла драка между двумя женщинами, которые не поделили место на рынке. В результате одну из участниц конфликта доставили в больницу с травмой головы.
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