В Каменске-Уральском пенсионер ранил мужчину ножом во время драки

Инцидент произошёл на улице Калинина. По информации очевидцев, вначале мужчины избивали друг друга, затем пенсионер взял нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где медики поставили ему диагноз «непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки». Сообщается, что жизни мужчины ничего не угрожает.