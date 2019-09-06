В крупном пожаре в Первоуральске пострадал человек

Для того, чтобы справиться с пламенем пожарным потребовалось три часа. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В тушении принимали участие 32 сотрудника МЧС на 10 единицах спецтехники. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, до приезда МЧС справиться с огнем пытались местные жители, они приносили воду ведрами.