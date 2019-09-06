В крупном пожаре в Первоуральске пострадал человек
Сегодня, 08:58ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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5 сентября в поселке Прогресс под Первоуральском сгорели два частных дома и надворные постройки, сообщает ГУ МЧС по региону.
Для того, чтобы справиться с пламенем пожарным потребовалось три часа. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В тушении принимали участие 32 сотрудника МЧС на 10 единицах спецтехники. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, до приезда МЧС справиться с огнем пытались местные жители, они приносили воду ведрами.
В огне пострадал хозяин одного из домов. Он получил множественные ожоги и госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
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Также сегодня ночью горела крыша здания архива СвЖД в Екатеринбурге.
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