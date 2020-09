Полиция Нижнего Тагила ищет мужчину, который крал деньги из магазинов в селе Николо-Павловское, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». Неизвестный мужчина проник в магазин хозтоваров и торговую точку по продаже пива. Из касс магазинов он похитил деньги — общий ущерб хозяева оценили в 17 тысяч рублей. Злоумышленник действовал в ночное время суток. В хозяйственный магазин он проник путем отжатия входной двери, а в магазин по продаже разливного пива — через створку пластикового окна. Полицейские установили, что кражи совершил один и тот же мужчина. Разыскиваемый был одет в спортивный костюм и жилет с капюшоном или темную куртку. На голове мужчины была трикотажная кепка, на ногах темные кроссовки, на лице — медицинская маска. В Нижнем Тагиле ищут грабителя магазинов в медицинской маске Photo: МУ МВД "Нижнетагильское" Полиция просит всех, кто располагает информацией о подозреваемом, позвонить по телефонам (3435) 97-63-02 или по линии «02». Напомним, вчера в Екатеринбурге мужчина в женском парике избил и ограбил двух девушек. Полицейским не удалось установить его личность, ведется розыск подозреваемого. На Урале избивший девушек грабитель в парике попал на видео

