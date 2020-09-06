В Нижнем Тагиле ищут грабителя магазинов в медицинской маске

Полицейские установили, что кражи совершил один и тот же мужчина. Разыскиваемый был одет в спортивный костюм и жилет с капюшоном или темную куртку. На голове мужчины была трикотажная кепка, на ногах темные кроссовки, на лице — медицинская маска.