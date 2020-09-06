В Нижнем Тагиле пропала 15-летняя учащаяся коррекционной школы

В Нижнем Тагиле пропала 15-летняя учащаяся коррекционной школы

Сегодня, 17:29ПроисшествияPhoto: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле объявлен розыск пропавшей 15-летней Дарьи Лаптевой, сообщает пресс-служба МВД России «Нижнетагильское».

Девочка проживала в реабилитационном центре на Вагонке, училась в коррекционной школе. С информацией об уходе из дома в полицию обратились воспитатели реабилитационного центра. Дарья ушла на прогулку и не вернулась, при себе имелся мобильный телефон, но на текущий момент он недоступен.

Приметы Даши - рост 150 сантиметров, крашенные русые волосы сливочного оттенка с челкой, плотное телосложение, карие глаза.

В день своего исчезновения на ней была надета куртка темно-зеленого цвета с капюшоном, джинсы черного цвета, ботинки на высоком каблуке и с толстой подошвой.

При наличии какой-либо информации необходимо обратиться в дежурную часть МУМВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-47-02.

1 сентября в Нижнем Тагиле пропал еще один житель Вагонки. 86-летний пенсионер Витай Чеботарев ушел из дома пока его сын спал, телефон тагильчанин с собой не взял.

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