В Нижнем Тагиле пропала 15-летняя учащаяся коррекционной школы

Девочка проживала в реабилитационном центре на Вагонке, училась в коррекционной школе. С информацией об уходе из дома в полицию обратились воспитатели реабилитационного центра. Дарья ушла на прогулку и не вернулась, при себе имелся мобильный телефон, но на текущий момент он недоступен.