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Подробности ДТП на улице Ленина в Нижнем Тагиле: два пешехода пострадали
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подробности ДТП на улице Ленина в Нижнем Тагиле: два пешехода пострадали

Сегодня, 10:15Происшествия
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