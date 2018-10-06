Подробности ДТП на улице Ленина в Нижнем Тагиле: два пешехода пострадали

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5 октября на проспекте Ленина водитель ВАЗ-211440 допустил наезд на двух пешеходов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель 2000 года рождения двигался по проспекту Ленина в строну улицы Красноармейской. На трамвайной остановке он не пропустил пешеходов, переходящих дорогу.
В результате ДТП две женщины получили травмы, одна из них была доставлена в больницу.
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По сообщению Отдела пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля был трезв, водительский стаж тагильчанина, допустившего наезд на женщин, два месяца.
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