Назвали возможную причину возгорания торгового центра «Монетка» в Свердловской области, пишет Ура.ру со ссылкой на мэрию Богдановича.

Photo: Ура.ру По информации администрация Богдановича, пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки. Напомним, пожар произошел ночью 6 октября. Сгорел торговый центр под Екатеринбургом на площади 1000 квадратных метров. К 7.22 открытое горение было ликвидировано. Ведется проливка очагов горения. Под Екатеринбургом горит торговый центр площадью 1000 квадратных метров

