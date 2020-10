Под Екатеринбургом горит торговый центр площадью 1000 квадратных метров

Горит ТЦ в Богдановиче на площади в один квадратный километр, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов пришел на пульт около 4.00 утра. Второй этаж торгового центра находится в огне. К тушению приступили восемь единиц техники и 30 сотрудников МЧС. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области В момент возгорания в здании отсутствовали люди. Развернут штаб пожаротушения. Открытое горение было ликвидировано в 7.22. Напомним, 3 октября в Тавде загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. В пожаре погибла семья, двое взрослых и три ребенка. По неподтвержденной информации, причиной воспламенения стало неосторожное обращение с зажигалкой одного из детей. «Спасти не удалось»: на Урале при пожаре в квартире погибла семья из пяти человек

