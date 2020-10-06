Под Екатеринбургом горит торговый центр площадью 1000 квадратных метров

Напомним, 3 октября в Тавде загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. В пожаре погибла семья, двое взрослых и три ребенка. По неподтвержденной информации, причиной воспламенения стало неосторожное обращение с зажигалкой одного из детей.