Ночью 6 октября загорелся частный дом в Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о возгорании поступил в 01.11. Загорелась кровля частного жилого дома на площади 120 квадратных метров. Пожар удалось потушить за 15 минут. Затем проводилась проливка сгоревших конструкций. В ликвидации огня принимали участие два пожарных расчета и восемь сотрудников МЧС. В огне пострадала крыша, перекрытие и имущество. Информации о пострадавших нет. Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле сгорели квартира, частный дом и баня. В огне никто не пострадал. В Нижнем Тагиле за выходные сгорели квартира, баня и частный дом

