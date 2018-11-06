Виноват отец? 7-летний мальчик из Нижнего Тагила был избит у себя дома
Сегодня, 13:41ПроисшествияЮлия СувороваФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле на ул. Фрунзе у себя дома был избит 7-летний ребенок. Предположительно, ребенок мог пострадать от рук отца.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле произошло избиение несовершеннолетнего. Как рассказывают жители дома на ул. Фрунзе, ребенка избил отец. При этом, накануне соседи слушали крики мальчика.
Со слов соседей, семья благополучная, алкоголем не злоупотребляют. Причина конфликта пока неизвестна. Однако факт избиения члены семьи пытались скрыть. Информация о побоях поступила в полицию из школы, где обучался ребенок.
Заявление находится в ОП №16, сообщение о побоях зарегистрировано, оно поступило из школы. Проводится проверка сотрудниками полиции и ПДН,сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Информация о состоянии здоровья ребенка и его местонахождении на данный момент не разглашается.
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