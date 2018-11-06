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Виноват отец? 7-летний мальчик из Нижнего Тагила был избит у себя дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Little boy 1635065 1920

Виноват отец? 7-летний мальчик из Нижнего Тагила был избит у себя дома

Сегодня, 13:41ПроисшествияЮлия СувороваФото: pixabay.com
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