Вызвала такси и пропала: 11-летняя девочка разыскивается в Екатеринбурге

Девочка вызвала такси из поселка Большой Исток и уехала в район Уктуса. Последний раз Анну видели в ТРЦ «Глобус». В настоящий момент сотрудники полиции проверяют все места, где может находиться пропавшая.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, девочка пропала 5 ноября около 15:30, заявление в полицию поступило в 18:30. В этот же вечер весь состав районного отделения был поднят по тревоге. Отрабатываются различенные места нахождения школьницы.

Родственники Анны утверждают, что девочка из дома ни разу не уходила. Спустя некоторое время после отъезда ее телефон оказался выключен. В поиске также задействованы 50 волонтеров поисковых отрядов.

Приметы пропавшей: рост 158 см, среднее телосложение, темные волосы, стрижка под «каре», карие глаза. Была одета в темный пуховик с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой, на носках кроссовок рисунок «№ 47». При себе девочка имела красный рюкзак.

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»