Угрожавшая себя поджечь семья из Нижнего Тагила рассказала подробности инцидента

Несколько лет назад супруги приобрели четырехкомнатную квартиру в ипотеку. Сейчас у них нет ни денег, ни квартиры.

Вера Брылова рассказывает, что платить они банку перестали, когда квартира им была передана по договору цессии. Им предложили оплатить два миллиона, но только не самим, а через третье лицо. Семья заняла миллион рублей у своего знакомого Арсибекова и отдала ему еще один, чтобы он передал деньги банку. Квартиру оставили супругам. После этого мужчина переписал ее на себя и продал ее Вертунову. Всем он говорил, что супруги не дают ему деньги. Вместе с Вертуновым он продал жилье Рудковскому.

Сейчас они нас выгоняют, а нам некуда идти. Мне 62 года, у нас одни долги, и нас постоянно терроризируют, рассказывает женщина.

Супруги обращались в разные инстанции. Вера Брылова ездила даже в Москву, чтобы добиться встречи с президентом Владимиром Путиным. Письмо с просьбой о помощи было принято, но его «передали ниже, и оно снова пришло в Тагил».

В Нижнем Тагиле семейная пара облила бензином судебного пристава во время выселения Видео Видео: АН «Между строк»

Семье предоставлялась отсрочка на оплату по причине состояния здоровья женщины. Она сломала шейку бедра. При обращении в Нижнетагильский городской суд семье отказали в предоставлении отсрочки, но областной суд признал, что такой перелом является тяжким вредом здоровью.

Пристав, вступив в сговор с покупателем этой квартиры, приезжал сюда вместе с Рудковским на его личном автомобиле в половину десятого вечера, чтобы выселить нас. На допросы он приезжал тоже с этим покупателем вдвоём, не совпадение ли?говорит Вера Брылова.

По словам женщины в областном суде находится заявление об отсрочке, но сегодня их с супругом пришли выселять. Она утверждает, что у нее есть документы от Нижнетагильской торговой палаты, которая показывает, что стоимость квартиры составляет 8 миллионов 800 тысяч рублей.

В уголовном деле есть несостыковки в очных ставках, что Вертунов получил, как он говорит, не одну сумму, а другую, говорит она.

После того как судебные приставы уехали, супруги пустили пожарных в квартиру.

Во время попытки выселения семейная пара облила сотрудника службы судебных приставов бензином, поэтому было принято решение приостановить процесс выселения, пока правоохранительные органы не примут решение по привлечению должника к уголовной ответственности за совершенное деяние по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

С 2017 года Служба судебных приставов возбудила три исполнительных производства в отношении Брыловой и Кашина. Согласно им, семья должна покинуть квартиру, о чем ей неоднократно выставлялись требования. При этом ранее исполнительные действия были отложены, потому что должница была больна. На данный момент нет подтверждающих документов для приостановления исполнительного производства. Должники оспаривали решение суда, но оно осталось без изменений, сказали в пресс-службе УФССП.