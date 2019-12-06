В Нижнем Тагиле бродячие собаки покусали 8-летнюю девочку

Об инциденте рассказала местная жительница, которая пришла на помощь девочке. По ее словам, инцидент произошел около пяти вечера, когда она с дочкой выходила из машины.

Услышали истошный детский крик «Помогите!». Побежали на голос к 24-му дому на Лебяжинской. Увидели стаю собак — они терзали девочку прямо у подъезда, по дороге я сломала ветку с дерева, чтобы отогнать животных. Другая женщина, подоспевшая на крик, уже оттаскивала от них ребенка,рассказала женщина.

Она уточнила, что собак было девять, и они убежали не сразу, а пытались снова кинуться на уже искусанного ребенка. Отогнать их удалось с помощью веток. На девочке была изорвана вся одежда и прокушена нога выше колена.

Мы, отвели ее домой к маме, вызвав «скорую», обработали раны. Живут они в третьем подъезде, а стая настигла или подкараулила ее буквально в нескольких метрах — у второго подъезда,уточнила местная жительница.

После случившегося она позвонила в администрацию школы, которая находится рядом, и там пообещали сделать заявку на отлов.