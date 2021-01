Пять раз стреляли: сотрудники ГИБДД устроили погоню за «екатеринбургским Даниэлем»

В Екатеринбурге, ночью, 22-летний парень начал погоню, не позволяя сотрудникам ГИБДД себя задержать.

Операция, по словам главы пресс-службы областного главка Валерия Горелых, длилась 44 минуты. Он провел параллель между молодым екатеринбуржцем и главным героем фильма «Такси» Даниэлем, который мог взлететь на своей «фантастической» машине. У нашего антигероя никаких спецприспособлений не было. Однако он решил испытать судьбу и поиграть с представителями МВД в кошки-мышки,отметил полковник Горелых. Когда сотрудники ГИБДД заметили молодого человека, устроившего «гонку» на улицах города, то дали ему команду остановиться, чтобы проверить документы. Водитель просьбу проигнорировал, сообщает Е1. После экипаж ДПС связался с дежурной частью, которая отправила еще три патрульных машины. В результате, чтобы задержать нарушителя, пришлось применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух, к сожалению, не охладил пыл екатеринбургского Даниэля, он продолжал скрываться, рассказал Валерий Горелых. Лишь после пятого выстрела молодого человека удалось задержать. До этого он 17 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В отношении нарушителя, по словам Горелых, было составлено пять административных протоколов. Напомним, в начале декабря, в Красноуральске, сотрудники ГИБДД устроили гонку за пьяным водителем без шлема, управляющего мотоциклом Урал. Как выяснилось, у нарушителя никогда не было прав, кроме того, он неоднократно привлекался за пьяную езду. На Урале пьяный водитель мотоцикла с коляской угонял от полицейских

