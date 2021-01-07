Пять раз стреляли: сотрудники ГИБДД устроили погоню за «екатеринбургским Даниэлем»

Напомним, в начале декабря, в Красноуральске, сотрудники ГИБДД устроили гонку за пьяным водителем без шлема, управляющего мотоциклом Урал. Как выяснилось, у нарушителя никогда не было прав, кроме того, он неоднократно привлекался за пьяную езду.