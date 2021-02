В Екатеринбурге автомобиль такси врезался в машину Росгвардии и отлетел в столб

В Екатеринбурге на Уралмаше столкнулись автомобили Росгвардии и такси. Последний от удара отбросило в столб.

Авария произошла ночью 7 февраля на перекрестке улиц Победы и 40-летия Октября. На месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливали обстоятельства произошедшего, пишет E1. По версии издания, ДТП случилось из-за погодных условий. 6 февраля снег растаял, а как только похолодало на дороге образовался лёд. В ГИБДД порекомендовали отказаться от передвижения на личных автомобилях, особенно водителей, не имеющих опыта управления транспортными средствами. Напомним, днем 6 февраля в Нижнем Тагиле ВАЗ-2114 врезался в Renault и вылетел с дороги. В аварии никто не пострадал. Транспортные средства оказались повреждены. В Нижнем Тагиле на Гальянке ВАЗ столкнулся с Renault и оказался в кювете

