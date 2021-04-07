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Четвертый день 47-летнюю женщину ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге четвертый день ищут 47-летнюю Наталью Савлину. К поискам подключилась полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

К поискам пропавшей екатеринбурженки подключилась полиция. Женщина ушла из дома ранним утром 4 апреля и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

Отец женщины также обратился за помощью к добровольцам ПО «Лиза Алерт».

Приметы Натальи Викторовны Савлиной: нормальной телосложение, рост 165 сантиметров, глаза карие, темно-русые волосы. В день пропажи была одета в красный пуховик и черные сапоги.

Ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины или обстоятельствах ее исчезновения, волонтеры и полицейские просят сообщить на линию 02 или по телефону 89506396666.

Напомним, в Екатеринбурге идет поиск пропавшего неделю назад молодого мужчины Артема Татаринова, о местонахождении которого ничего не известно с 26 марта.

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