Найденный мертвым в Новоуральске солдат был уроженцем Нижнего Тагила
Сегодня, 20:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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19-летний солдат, который 6 мая был найден мертвым в воинской части Новоуральска, был уроженцем Нижнего Тагила, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации председателя местной ячейки комитета солдатских матерей Екатерины Патраковой, в воинской части № 3280, где случилось происшествие, не было дедовщины.
Мы с этой частью сотрудничаем, и никто картину произошедшего не искажает. У нас доверительные отношения, заверила Екатерина Патракова.
Портал E1.RU со ссылкой на собственный источник сообщает, что у тагильчанина были психологические проблемы. Молодого человека нашли в подвале части, рядом с ним лежал автомат. Также в подвальном помещении была найдена записка.
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