Найденный мертвым в Новоуральске солдат был уроженцем Нижнего Тагила

По информации председателя местной ячейки комитета солдатских матерей Екатерины Патраковой, в воинской части № 3280, где случилось происшествие, не было дедовщины.

Мы с этой частью сотрудничаем, и никто картину произошедшего не искажает. У нас доверительные отношения, заверила Екатерина Патракова.