Уральский солдат получил три года колонии за издевательства над сослуживцем
В Екатеринбургском военном гарнизонном суде закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении рядового Хасанова, которого признали виновным в издевательствах над сослуживцем Артёмом Пахотиным, сообщает Ура.ру.
В ходе рассмотрения материалов уголовного дела было установлено, что Хасанов в ходе издевательств над Пахотиным вырезал матерное слово на лбу красноярского призывника. Неуставные отношения, которые удалось доказать обвинению, привели к тому, что Артём Пахотин покончил с собой.
Так как Хасанов сотрудничал с органами во время расследования, суд снизил наказание до трёх лет заключения в колонии общего режима вместо четырёх, которые требовало обвинение. Чуть позже на скамье подсудимых окажутся другие фигуранты дела об издевательствах: сержант Мурат Амиржанов, рядовые Арман Саграев и Нурбек Абакиров.
Тело Артёма обнаружили в апреле 2017 года на стрельбище в Еланском гарнизоне. О трагедии стало известно спустя год. Незадолго до гибели юноша рассказал матери, что его избивали и регулярно вымогали деньги.