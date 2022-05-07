СМИ: Двое детей погибли в бушующем пожаре в Красноярском крае

СМИ: Двое детей погибли в бушующем пожаре в Красноярском крае
СМИ: Двое детей погибли в бушующем пожаре в Красноярском крае
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: pixabay.com
В Красноярском крае введен режим ЧС из-за сильных пожаров, которые распространены на около 200 сооружений. Тушение осложняет сильный ветер. По данным СМИ погибли двое детей.

В Красноярском крае горят детский сад и еще около 200 сооружений. Об этом сообщается с Telegram краевого главка МЧС. Есть погибшие. По данным Telegram- канала Mash, погибло пятеро человек, в том числе двое детей.

В настоящий момент все спасательные бригады Красноярского края направлены на тушение массовых пожаров. Известно, что пламя уже распространено в более чем 16 населенных пунктах. Погибшие есть Шарыповском и Казачинском районах.

Всего пожары тушат более 300 человек и 90 спецмашин. Активно в процессе тушения задействован пожарный поезд. Трудности создает сильный ветер – он мешает тушить пламя. Власти ввели режим ЧС.

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