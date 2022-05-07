В Березовском сутки ищут полураздетого пропавшего мужчину

В Березовском пропал мужчина, который вышел из дома в одной футболке и без обуви.

В Березовском уже сутки ищут 27-летнего местного жителя Владислава Филинкова, который ушел из дома в одной футболке и без обуви, и не вернулся. С собой у Владислава не было ни документов, ни телефона, сообщает Е1. Мужчина вышел из частного дома, в котором он живет с родителями, в промежуток времени примерно с 15:00 до 19:00. По другим данным, мужчина мог быть одет в камуфляжный костюм. Владислав нуждается в медпомощи. Известно, что на местности он ориентируется очень плохо. Приметы: рост 170-175 см, худощавый, глаза карие. Если вы видели Владислава, нужно звонить по тел.: 8-9000-44-02-20 или 02.

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