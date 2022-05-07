В Березовском сутки ищут полураздетого пропавшего мужчину

В Березовском сутки ищут полураздетого пропавшего мужчину
В Березовском сутки ищут полураздетого пропавшего мужчину
Сегодня, 14:40ПроисшествияФото: pixabay.com
В Березовском пропал мужчина, который вышел из дома в одной футболке и без обуви.

В Березовском уже сутки ищут 27-летнего местного жителя Владислава Филинкова, который ушел из дома в одной футболке и без обуви, и не вернулся. С собой у Владислава не было ни документов, ни телефона, сообщает Е1.

Мужчина вышел из частного дома, в котором он живет с родителями, в промежуток времени примерно с 15:00 до 19:00. По другим данным, мужчина мог быть одет в камуфляжный костюм.

Владислав нуждается в медпомощи. Известно, что на местности он ориентируется очень плохо.

Приметы: рост 170-175 см, худощавый, глаза карие. Если вы видели Владислава, нужно звонить по тел.: 8-9000-44-02-20 или 02.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
поискволонтеры
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы