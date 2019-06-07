В Нижнем Тагиле причиной возгорания «Нивы Шевроле» стал поджог

Как рассказали жители двора, сначала послышался хлопок, а затем сработала сигнализация. Когда очевидцы выглянули в окно, машина уже была охвачена пламенем — горел капот автомобиля.

Была попытка самостоятельно потушить, но было уже бесполезно и опасно. Начали раздаваться небольшие взрывы покрышек и баковых емкостей под капотом,пояснил корреспондентам местный житель.

Также очевидцы сообщают, что перед пожаром от машины поспешно уходил неизвестный мужчина. Сейчас эту информацию проверяют пожарные дознаватели, выезжавшие на место происшествия.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, опрашивались жители, на место выезжали дознаватели,сообщили корреспондентам TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.