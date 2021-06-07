Посетители парка в Екатеринбурге эвакуированы из-за возгорания тополиного пуха

На данный момент площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На месте инцидента работают спасатели. Предварительная версия гласит, что пожар начался из-за долгого отсутствия дождя. Также тополиный пух склонен к самовозгоранию, сообщает издание ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах.