Посетители парка в Екатеринбурге эвакуированы из-за возгорания тополиного пуха

На данный момент площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На месте инцидента работают спасатели. Предварительная версия гласит, что пожар начался из-за долгого отсутствия дождя. Также тополиный пух склонен к самовозгоранию, сообщает издание ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах.
Эвакуацией людей занимались сотрудники МВД. Информация о пострадавших и погибших неизвестна.
Напомним, в Екатеринбурге администрация после нескольких десятков пожаров, произошедших накануне, поручила городским коммунальным службам собирать тополиный пух. Жителям города также рекомендовано убрать с балконов легковоспламеняющиеся жидкости и собирать тополиный пух, который рискует стать очагом возгорания.