Посетители парка в Екатеринбурге эвакуированы из-за возгорания тополиного пуха

Посетители парка в Екатеринбурге эвакуированы из-за возгорания тополиного пуха
Посетители парка в Екатеринбурге эвакуированы из-за возгорания тополиного пуха
Сегодня, 19:19ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Посетители парка Маяковского были эвакуированы из-за вспыхнувшего пожара. Там 7 июня загорелся тополиный пух.

На данный момент площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На месте инцидента работают спасатели. Предварительная версия гласит, что пожар начался из-за долгого отсутствия дождя. Также тополиный пух склонен к самовозгоранию, сообщает издание ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах.

Эвакуацией людей занимались сотрудники МВД. Информация о пострадавших и погибших неизвестна.

Напомним, в Екатеринбурге администрация после нескольких десятков пожаров, произошедших накануне, поручила городским коммунальным службам собирать тополиный пух. Жителям города также рекомендовано убрать с балконов легковоспламеняющиеся жидкости и собирать тополиный пух, который рискует стать очагом возгорания.

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Екатеринбург
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