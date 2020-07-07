Валерий Горелых прокомментировал пьяную потасовку с полицейскими в Богдановиче

По его словам, инцидент произошел 28 июня. По предварительной информации, участковый уполномоченный младший лейтенант полиции возвращался домой. Возле подъезда своего дома он сделал замечание компании молодых людей, чтобы они вели себя потише. Однако они его не послушались и избили.

Вскоре на подмогу участковому подоспел оперуполномоченный уголовного розыска того же ОВД, который представился сотрудником полиции и потребовал прекратить противоправные действия. В результате компания набросилась и на него.

Дело закончилось тем, что личности всех участников этой криминальной истории были установлены по горячим следам. Один из нападавших, 1991 года рождения, имеет богатое криминальное прошлое. В 15 лет уже получил первую судимость за побои. Также привлекался к ответственности за такие преступления как, мошенничество, грабеж, умышленное причинения тяжкого вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. Вторым участником драки является трижды судимый за грабежи местный житель 1987 года рождения. Трое из четырех молодых людей находились в состоянии опьянения, это показало медосвидетельствование. Четвертый участник от экспертизы отказался. За что был привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 ч.1. КоАП РФ, рассказал Валерий Горелых.

Он отметил, что из-за отказа от медосвидетельствования гражданина арестовали на пять суток.

В ближайшее время все собранные материалы планируется передать для принятия процессуального решения о возбуждении уголовных дел по ст. 318 и ст. 112 УК РФ в региональный Следственный комитет.

Кроме того, двое подозреваемых уже написали явку с повинной. В территориальном ОВД проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка произошедшего.