В Нижнем Тагиле автомобилистка на Nissan сбила велосипедиста
Сегодня, 12:25ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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6 августа в вечернее время в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП в результате которого пострадал велосипедист, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Женщина за рулем Nissan March при движении через перекресток улиц Зари и Парковой не предоставила преимущество движения мужчине на велосипеде, двигавшемуся по улице Зари.
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47-летний тагильчанин госпитализирован с множественными ушибами. После осмотра медиков он отпущен домой.
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