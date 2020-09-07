Хозяин ходил в магазин. В Нижнем Тагиле четыре собаки погибли при пожаре

Пожар произошел на улице Заречная. Владелец дома поставил на зарядку два мобильных телефона, а затем ушел в магазин. Во время его десятиминутного отсутствия произошло замыкание электропроводки и случился пожар. Вызов с сообщением о пожаре поступил в 21.30.