Хозяин ходил в магазин. В Нижнем Тагиле четыре собаки погибли при пожаре

В частном доме на улице Заречная четыре собаки погибли во время пожара пока их хозяин отошел в магазин, сообщили в отделе надзорной деятельности.

Пожар произошел на улице Заречная. Владелец дома поставил на зарядку два мобильных телефона, а затем ушел в магазин. Во время его десятиминутного отсутствия произошло замыкание электропроводки и случился пожар. Вызов с сообщением о пожаре поступил в 21.30. В результате пожара погибли четыре собаки, повреждено имущество. Площадь тушения составила 15 квадратных метров. В тушении принимали участие два пожарных автомобиля и восемь сотрудников МЧС. К 21.42 открытое горение было ликвидировано, еще в течение получаса проводила проливка очагов. 5 сентября сгорел частный дом в садах на Капасихе. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В огне никто не пострадал. В саду под Нижним Тагилом пожарные потушили дом с берёзкой на участке

