В саду под Нижним Тагилом пожарные потушили дом с берёзкой на участке

Напомним, в период с 28 по 30 августа в Нижнем Тагиле случилось четыре пожара. В селе Николо-Павловское в пожаре частного дома погиб мужчина, сгорел угнанный отечественный автомобиль «ВАЗ-2106», в квартире на Вагонке загорелись вещи и в коллективном саду УВЗ № 6 сгорел дом.