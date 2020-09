В саду под Нижним Тагилом пожарные потушили дом с берёзкой на участке

Под Нижним Тагилом в коллективном саду на Капасихе сгорел частный дом, сообщили Tagilcity.ru в надзорном ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 11.17, горел частный дом. Происшествие случилось под Нижним Тагилом в коллективном саду по улице Тагильская. Video: группа во "Вконтакте" "Инцидент Нижний Тагил" Площадью пожара составила 80 квадратных метров. Тушение и проливка заняли у пожарных около трех часов. В тушении принимали участие 4 единицы спецтехники и 12 сотрудников МЧС. Находящейся на участке дома березке теперь ничего не угрожает. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области В результате пожара повреждена крыша дома, перекрытия между этажами, стены и личное имущество. Пострадавших нет. Напомним, в период с 28 по 30 августа в Нижнем Тагиле случилось четыре пожара. В селе Николо-Павловское в пожаре частного дома погиб мужчина, сгорел угнанный отечественный автомобиль «ВАЗ-2106», в квартире на Вагонке загорелись вещи и в коллективном саду УВЗ № 6 сгорел дом.

