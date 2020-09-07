В сети появилось видео столкновения с переворотом на Островского в Нижнем Тагиле

В сети появилось видео столкновения с переворотом на Островского в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:24ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
На видео иномарка въехала в заднюю часть отечественного автомобиля. От удара последний автомобиль перевернулся.
Video:YouTube-канал «С Тагила»

Происшествие случилось в 20.40 у дома № 1 на улице Ломоносова. Находясь за рулем «Шевроле Круз», мужчина 1974 года рождения столкнулся с ВАЗ 2121 «Нива», под управлением мужчины 1982 года рождения. Пострадавших в ДТП нет, рассказали Tagilcity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Вчера под Нижним Тагилом водитель «Toyota» устроил ДТП. В результате автомобиль съехал с дороги и перевернулся, пострадали две пассажирки, они получили ушибленные ссадины лица, сотрясение головного мозга. Водитель скрылся с места происшествия.

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