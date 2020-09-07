В сети появилось видео столкновения с переворотом на Островского в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось в 20.40 у дома № 1 на улице Ломоносова. Находясь за рулем «Шевроле Круз», мужчина 1974 года рождения столкнулся с ВАЗ 2121 «Нива», под управлением мужчины 1982 года рождения. Пострадавших в ДТП нет, рассказали Tagilcity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.