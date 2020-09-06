Под Нижним Тагилом водитель «Тойоты» устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся

ДТП произошло в 06.05. водитель иномарки ехал со стороны села Николо-Павловское в сторону поселка Старатель. На восьмом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу он не справился с управлением, съехал на обочину, и его машина перевернулась. В автомобиле находились две юные пассажирки. Они получили ушибленные ссадины лица, сотрясение головного мозга. Девочек госпитализировали в больницу.