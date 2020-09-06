Под Нижним Тагилом водитель «Тойоты» устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся

ДТП произошло в 06.05. водитель иномарки ехал со стороны села Николо-Павловское в сторону поселка Старатель. На восьмом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу он не справился с управлением, съехал на обочину, и его машина перевернулась. В автомобиле находились две юные пассажирки. Они получили ушибленные ссадины лица, сотрясение головного мозга. Девочек госпитализировали в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем машины был 23-летний знакомый пассажирок. Он катал их на недавно купленном автомобиле. По их словам, молодой человек употреблял пиво при управлении транспортным средством. После ДТП он скрылся с места происшествия.
Напомним, что в Нижнем Тагиле правоохранители ищут мужчину, который воровал деньги из касс магазинов.