Под Нижним Тагилом водитель «Тойоты» устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся

Под Нижним Тагилом водитель «Тойоты» устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся

Сегодня, 15:43ПроисшествияPhoto: ГИБДД
Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила разыскивают водителя автомобиля «Тойота Селика». Мужчина скрылся с места ДТП, в котором пострадали две 15-летние девочки, сообщили в Отделе пропаганды.

ДТП произошло в 06.05. водитель иномарки ехал со стороны села Николо-Павловское в сторону поселка Старатель. На восьмом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу он не справился с управлением, съехал на обочину, и его машина перевернулась. В автомобиле находились две юные пассажирки. Они получили ушибленные ссадины лица, сотрясение головного мозга. Девочек госпитализировали в больницу.

Под Нижним Тагилом водитель «Тойоты» устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся
Photo:ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем машины был 23-летний знакомый пассажирок. Он катал их на недавно купленном автомобиле. По их словам, молодой человек употреблял пиво при управлении транспортным средством. После ДТП он скрылся с места происшествия.

Напомним, что в Нижнем Тагиле правоохранители ищут мужчину, который воровал деньги из касс магазинов.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
дтпГИБДДпострадавшиеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы