Выбросила «симку» чтобы ей не звонили: пропавшая в Нижнем Тагиле школьница найдена

Пропавшая 15-летняя учащаяся коррекционной школы найдена на Вагонке, пишет МУ МВД России «Нижнетагильское».

Обнаружил Дарью оперуполномоченный отдела полиции № 17, который и занимался её поиском. Он заметил её на улице у дома по проспекту Ленинградский. Во время разговора с правоохранителем девушка сказала, что находилась у приятелей, а «симку» сломала и выбросила, чтобы до нее не дозвонились. Теперь девушка будет поставлена на учет в Комитет по делам несовершеннолетних, за ней будет вестись пристальное наблюдение. Напомним, что сообщение о пропаже подростка появилось 6 сентября. В полицию обратилась воспитатель реабилитационного центра, в котором проживала Дарья. В Нижнем Тагиле пропала 15-летняя учащаяся коррекционной школы

