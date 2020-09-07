Выбросила «симку» чтобы ей не звонили: пропавшая в Нижнем Тагиле школьница найдена

Обнаружил Дарью оперуполномоченный отдела полиции № 17, который и занимался её поиском. Он заметил её на улице у дома по проспекту Ленинградский.
Во время разговора с правоохранителем девушка сказала, что находилась у приятелей, а «симку» сломала и выбросила, чтобы до нее не дозвонились.
Теперь девушка будет поставлена на учет в Комитет по делам несовершеннолетних, за ней будет вестись пристальное наблюдение.
Напомним, что сообщение о пропаже подростка появилось 6 сентября. В полицию обратилась воспитатель реабилитационного центра, в котором проживала Дарья.