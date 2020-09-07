Выбросила «симку» чтобы ей не звонили: пропавшая в Нижнем Тагиле школьница найдена

Выбросила «симку» чтобы ей не звонили: пропавшая в Нижнем Тагиле школьница найдена

Сегодня, 09:56ПроисшествияPhoto: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Пропавшая 15-летняя учащаяся коррекционной школы найдена на Вагонке, пишет МУ МВД России «Нижнетагильское».

Обнаружил Дарью оперуполномоченный отдела полиции № 17, который и занимался её поиском. Он заметил её на улице у дома по проспекту Ленинградский.

Во время разговора с правоохранителем девушка сказала, что находилась у приятелей, а «симку» сломала и выбросила, чтобы до нее не дозвонились.

Теперь девушка будет поставлена на учет в Комитет по делам несовершеннолетних, за ней будет вестись пристальное наблюдение.

Напомним, что сообщение о пропаже подростка появилось 6 сентября. В полицию обратилась воспитатель реабилитационного центра, в котором проживала Дарья.

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