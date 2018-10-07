Екатеринбурженка на внедорожнике перепутала педали и врезалась в витрину магазина
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6 октября в Екатеринбурге на улице Баумана женщина за рулем внедорожника врезалась в витрину магазина.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев происшествия, автоледи, на вид которой около 50 лет, перепутала педали газа и тормоза, снесла ограждение и врезалась в витрину магазина.
Свидетелям она говорила, что ей плохо стало, из-за этого и врезалась. Хотя потом из машины выходила, все с ней нормально было,рассказал один из очевидцев.
Видео
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Видео: «Инцидент Екатеринбург»
Среди людей пострадавших нет. Повреждения получили автомобили и стена магазина, сообщает Е1.ru.
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