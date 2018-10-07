Екатеринбурженка на внедорожнике перепутала педали и врезалась в витрину магазина

По словам очевидцев происшествия, автоледи, на вид которой около 50 лет, перепутала педали газа и тормоза, снесла ограждение и врезалась в витрину магазина.

Свидетелям она говорила, что ей плохо стало, из-за этого и врезалась. Хотя потом из машины выходила, все с ней нормально было,рассказал один из очевидцев.