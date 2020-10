Под Нижним Тагилом водитель-новичок устроила ДТП с пенсионером на бронемашине

6 октября в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом произошло ДТП, пишет «Инцидент Нижний Тагил» в группе во «Вконтакте».

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что девушка-водитель 1999 года рождения двигалась в сторону Екатеринбурга на автомобиле Hyundai Getz. При повороте не предоставила преимущество бронированному автомобилю «ИРБИС»-19522 под управлением мужчины-пенсионера 1958 года рождения. Девушка получила водительское удостоверение 25 июня и имеет стаж вождения 3,5 месяца. В результате ДТП она получила ушиб левого коленного сустава и была отпущена домой. Ранее никогда не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, уточнили в ведомстве. Photo: группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» Мужчина привлекался к ответственности четыре раза и имеет стаж вождения более 40 лет. Напомним, сегодня на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП между грузовиком Scania и Toyota Vitz. Водитель грузовика отвлекся на телефонный звонок и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате ДТП легковой автомобиль смяло. Женщина, управлявшая «Тойотой» была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибами конечностей, после осмотра врачами была отпущена домой. Под Екатеринбургом грузовик смял иномарку

Related news: Под Екатеринбургом грузовик смял иномарку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter