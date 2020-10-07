Под Нижним Тагилом водитель-новичок устроила ДТП с пенсионером на бронемашине

Под Нижним Тагилом водитель-новичок устроила ДТП с пенсионером на бронемашине

Сегодня, 12:39ПроисшествияPhoto: группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»
6 октября в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом произошло ДТП, пишет «Инцидент Нижний Тагил» в группе во «Вконтакте».

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что девушка-водитель 1999 года рождения двигалась в сторону Екатеринбурга на автомобиле Hyundai Getz. При повороте не предоставила преимущество бронированному автомобилю «ИРБИС»-19522 под управлением мужчины-пенсионера 1958 года рождения.

Девушка получила водительское удостоверение 25 июня и имеет стаж вождения 3,5 месяца. В результате ДТП она получила ушиб левого коленного сустава и была отпущена домой. Ранее никогда не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, уточнили в ведомстве.

Photo:группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Мужчина привлекался к ответственности четыре раза и имеет стаж вождения более 40 лет.

Напомним, сегодня на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП между грузовиком Scania и Toyota Vitz. Водитель грузовика отвлекся на телефонный звонок и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате ДТП легковой автомобиль смяло. Женщина, управлявшая «Тойотой» была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибами конечностей, после осмотра врачами была отпущена домой.

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