Под Нижним Тагилом водитель-новичок устроила ДТП с пенсионером на бронемашине

Напомним, сегодня на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП между грузовиком Scania и Toyota Vitz. Водитель грузовика отвлекся на телефонный звонок и допустил выезд на полосу встречного движения. В результате ДТП легковой автомобиль смяло. Женщина, управлявшая «Тойотой» была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибами конечностей, после осмотра врачами была отпущена домой.