Под Екатеринбургом грузовик смял иномарку

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области изданию рассказали, что 35-летний водитель грузовика с 17-летним стажем вождения, двигался по трассе в сторону поселка Малышева со стороны Екатеринбурга. Он выехал на встречную полосу, так как отвлекся от движения, разговаривая по телефону, и допустил столкновение.