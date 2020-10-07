Под Екатеринбургом грузовик смял иномарку

Под Екатеринбургом грузовик смял иномарку

Сегодня, 11:37ПроисшествияPhoto: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург — Тюмень, недалеко от поселка Белоярский, накануне днем произошло столкновение грузовика Scania и Toyota Vitz, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В результате ДТП легковой автомобиль оказался смятым. Его водитель 45-летняя женщина получила травмы.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области изданию рассказали, что 35-летний водитель грузовика с 17-летним стажем вождения, двигался по трассе в сторону поселка Малышева со стороны Екатеринбурга. Он выехал на встречную полосу, так как отвлекся от движения, разговаривая по телефону, и допустил столкновение.

Пострадавшая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами руки и ноги. В результате осмотра она была отпущена домой.

Напомним, 4 октября на улице Красная, 17 автомобиль «Хендай» сбил 11-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. В результате мальчик был госпитализирован в ДЦГБ с сотрясением головного мозга.

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