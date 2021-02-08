В Верхней Салде полицейские эвакуировали несколько школ и отпустили детей по домам

В Верхней Салде полицейские эвакуировали несколько школ и отпустили детей по домам

Сегодня, 18:43ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Верхней и Нижней Салде сотрудники полиции провели учебную эвакуацию, после которой отпустили детей по домам.

8 февраля стражи порядка запланировали мероприятие по учебной эвакуации нескольких школ в Верхней и Нижней Салде. Учащихся и персонал учебных заведений не уведомили заранее о готовящемся мероприятии, чтобы изучить действия в реальных условиях, пишет vSalde.

После проведения запланированной эвакуации, чтобы не допустить обморожения из-за неблагоприятных погодных условий, учащихся отпустили домой.

Операцию провели из-за того, что в городах Свердловской области за прошедшие несколько недель участились случаю звонков о «минировании» школ.

Напомним, 18 января три свердловских школы были эвакуированы из-за ложного сообщения о взрывных устройствах. Уведомления о «минировании» прислали на электронную почту. Сотрудники МВД занялись установкой личности лже-террористов.

Stories:
Верхняя и Нижняя Салда
Related news:
эвакуацияВерхняя СалдашколыНижняя Салдаученияучебная эвакуация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы