В Верхней Салде полицейские эвакуировали несколько школ и отпустили детей по домам

В Верхней и Нижней Салде сотрудники полиции провели учебную эвакуацию, после которой отпустили детей по домам.

8 февраля стражи порядка запланировали мероприятие по учебной эвакуации нескольких школ в Верхней и Нижней Салде. Учащихся и персонал учебных заведений не уведомили заранее о готовящемся мероприятии, чтобы изучить действия в реальных условиях, пишет vSalde. После проведения запланированной эвакуации, чтобы не допустить обморожения из-за неблагоприятных погодных условий, учащихся отпустили домой. Операцию провели из-за того, что в городах Свердловской области за прошедшие несколько недель участились случаю звонков о «минировании» школ. Напомним, 18 января три свердловских школы были эвакуированы из-за ложного сообщения о взрывных устройствах. Уведомления о «минировании» прислали на электронную почту. Сотрудники МВД занялись установкой личности лже-террористов. На Урале ученики трех школ эвакуированы с занятий из-за сообщений о минировании

