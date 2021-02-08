В Верхней Салде полицейские эвакуировали несколько школ и отпустили детей по домам

8 февраля стражи порядка запланировали мероприятие по учебной эвакуации нескольких школ в Верхней и Нижней Салде. Учащихся и персонал учебных заведений не уведомили заранее о готовящемся мероприятии, чтобы изучить действия в реальных условиях, пишет vSalde.