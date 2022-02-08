За разбойные нападения с ущербом в 6 млн рублей осуждена банда в Екатеринбурге

Первое преступление было совершено 6 мая в Екатеринбурге, когда преступники напали на оптовых торговцев возле их дома, попали в квартиру, где похитили более 277 тысяч рублей. Дальше бандиты напали на мужчину, ведшего оптовую торговлю мясом в Москве, и ограбили на 350 тысяч рублей. Также жертвами банды стали жители квартиры на Ленинском проспекте в Москве, на которых их навел знакомый одного из преступников. Бандиты проникли в квартиру, когда хозяев не было дома, и вынесли оттуда деньги и украшения на сумму более 3,1 млн рублей.