За разбойные нападения с ущербом в 6 млн рублей осуждена банда в Екатеринбурге

8 февраля четырем участникам банды и девушке, помогавшей в осуществлении одного из преступлений, вынес приговор Свердловский областной суд. С мая по июль 2019 года преступная группа совершила целый ряд разбойных нападений, причинив пострадавшим ущерб в размере более 6 млн рублей.
Первое преступление было совершено 6 мая в Екатеринбурге, когда преступники напали на оптовых торговцев возле их дома, попали в квартиру, где похитили более 277 тысяч рублей. Дальше бандиты напали на мужчину, ведшего оптовую торговлю мясом в Москве, и ограбили на 350 тысяч рублей. Также жертвами банды стали жители квартиры на Ленинском проспекте в Москве, на которых их навел знакомый одного из преступников. Бандиты проникли в квартиру, когда хозяев не было дома, и вынесли оттуда деньги и украшения на сумму более 3,1 млн рублей.
Последнее нападение банды до задержания произошло 15 июня в Екатеринбурге. Они заплатили девушке, чтобы она познакомилась и заманила розничного торговца в безлюдное место. У него и его знакомых злоумышленники похитили более 2,4 млн рублей. Вскоре, 27 июля 2019, члены банды были задержаны правоохранительными органами.
Приговором суда членам преступной группировки назначены наказания от 10 до 15 лет лишения свободы. Помогшей в последнем преступлении девушке — 9 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.