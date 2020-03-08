В Екатеринбурге девушка выпала с десятого этажа и выжила
Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В районе Кольцово в Екатеринбурге девушка выпала с десятого этажа и осталась жива, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
8 марта девушка выпала из окна многоэтажки, расположенной на улице Утренний переулок, 7, и выжила. Об это рассказали очевидцы. В СК подтвердили информацию и пояснили, что произошедшее не связано с криминалом.
Сегодня уже сообщалось о подобном случае, однако тогда выпавшая из окна женщина умерла.
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