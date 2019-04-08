Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге охранник стоянки получил ожоги второй степени
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
45bc38aaf9f63ddf4de36dc64514d9052104c9eab 1200

В Екатеринбурге охранник стоянки получил ожоги второй степени

Сегодня, 08:24ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки