В Екатеринбурге охранник стоянки получил ожоги второй степени

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В Екатеринбурге на стоянке на пересечении улиц Коуровская и Таватуйская сгорела будка охранника. Мужчина получил ожоги первой и второй степени, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Пожар в будке охранника заметил местный житель, парковавший на стоянке автомобиль. Очевидец вызвал пожарных.
Охранник смог самостоятельно эвакуироваться из горящей будки, однако получил ожоги первой и второй степени, он был госпитализирован в медучреждение.
В будке находился газовый баллон, однако ЧП удалось своевременно предотвратить. На территории стоянки находились охранные собаки, они не пострадали. Удалось также избежать перекидывания огня на автомобили.
В огне сгорели все личные документы охранника стоянки. Причина пожара пока неизвестна.
На минувшей неделе в Екатеринбурге за одну ночь сгорели восемь машин. Один из пожаров произошел на территории подземного паркинга.
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