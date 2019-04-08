В Екатеринбурге охранник стоянки получил ожоги второй степени

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Пожар в будке охранника заметил местный житель, парковавший на стоянке автомобиль. Очевидец вызвал пожарных.

Охранник смог самостоятельно эвакуироваться из горящей будки, однако получил ожоги первой и второй степени, он был госпитализирован в медучреждение.

В будке находился газовый баллон, однако ЧП удалось своевременно предотвратить. На территории стоянки находились охранные собаки, они не пострадали. Удалось также избежать перекидывания огня на автомобили.

В огне сгорели все личные документы охранника стоянки. Причина пожара пока неизвестна.