В исправительной колонии Невьянска произошёл пожар

Пожар произошёл 8 мая. Огонь вспыхнул в помещении пропускной зоны по пути в цех деревообработки. Позже пламя распространилось на кровлю здания. Для тушения пожара были задействованы 4 единицы техники.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Никто из заключенных и персонала колонии не пострадал, потому что время было вечернее, работы уже закончились,сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.