В исправительной колонии Невьянска произошёл пожар

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На территории ИК-46, находящейся в Невьянске, загорелся столярный цех. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
Пожар произошёл 8 мая. Огонь вспыхнул в помещении пропускной зоны по пути в цех деревообработки. Позже пламя распространилось на кровлю здания. Для тушения пожара были задействованы 4 единицы техники.
Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Никто из заключенных и персонала колонии не пострадал, потому что время было вечернее, работы уже закончились,сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
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Видео: Рен-ТВ, ren.tv
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