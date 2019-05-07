В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме пострадала женщина
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7 мая в 8:53 в одной из квартир на улице Гагарина в Екатеринбурге возник пожар, в котором пострадала женщина, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали по лестничным маршам 17 жильцов двухэтажного дома, в том числе, двоих детей. Из горящей квартиры спасатели на носилках вынесли пострадавшую хозяйку. Женщина была госпитализирована.
В тушении приняли участие 32 пожарных и семь единиц специальной техники. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в центре Екатеринбурга, который охватил площадь в 200 квадратных метров. Ему присвоили категорию 1-БИС. Спасателям пришлось перекрыть часть дороги по улице Маршала Жукова во избежание несчастных случаев. В тушении приняли участие 26 сотрудников МЧС. В пожаре никто не пострадал.
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