В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме пострадала женщина

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали по лестничным маршам 17 жильцов двухэтажного дома, в том числе, двоих детей. Из горящей квартиры спасатели на носилках вынесли пострадавшую хозяйку. Женщина была госпитализирована.

В тушении приняли участие 32 пожарных и семь единиц специальной техники. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.