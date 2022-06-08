Родители граффитистов-подростков из Тагила заплатят РЖД 18 тысяч рублей компенсации

Родители граффитистов-подростков из Тагила заплатят РЖД 18 тысяч рублей компенсации
Родители граффитистов-подростков из Тагила заплатят РЖД 18 тысяч рублей компенсации
Сегодня, 14:51ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Нижнем Тагиле к административной ответственности привлекли родителей юных граффитистов.

24 мая в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что на трех опорных столбах ж/д моста на перегоне станций «Нижний Тагил – Старатель» найдены граффити.

Выяснилось, что их нарисовали подростки 16 и 17 лет. Правоохранителям они рассказали, что нанесли несколько надписей на столбы опор для того, чтобы сделать снимки и выложить их в социальные сети.

РЖД посчитал, что граффити принесли им расходы в размере 18 тысяч рублей. Поэтому на юных художников составили протоколы по п. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества), а на родителей подростков по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей).

Теперь родителям предстоит полностью возместить ущерб.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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